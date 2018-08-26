Команда Министерства обороны Российской Федерации победила на первых всероссийских соревнованиях по морской робототехнике во Владивостоке

В турнире участвовали коллективы, представлявшие все флоты и Каспийскую флотилию ВМФ России , Росгвардию, ФСБ МЧС , а также команды предприятий-разработчиков робототехники.

Сборная команда, представлявшая части центрального подчинения Министерства обороны России , стала победителем первых всероссийских соревнований по морской робототехнике «Аквароботех-2018», которые проводились в период с 19 по 26 августа во Владивостоке на водной станции ЦСКА.

В турнире участвовали коллективы, представлявшие все флоты и Каспийскую флотилию ВМФ России, Росгвардию, ФСБ и МЧС, а также команды предприятий-разработчиков робототехники. Главным судьёй соревнований являлся заместитель командующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королев

В соревнованиях телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов класса «А» и «Б» сильнейшей стала команда, представляющая части центрального подчинения российского военного ведомства. Места на пьедестале почета ступеньками ниже в классе «А» заняли специалисты Тихоокеанского флота и команда Росгвардии. В классе «Б» в призёрах Черноморский флот и Каспийская флотилия.

В первенстве среди безэкипажных катеров победа досталась команде Иркутского национального исследовательского технического университета, а с управлением автономными необитаемыми аппаратами лучше всех справились моряки Тихоокеанского флота и Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН.