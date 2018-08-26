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Команда Министерства обороны Российской Федерации победила на первых всероссийских соревнованиях по морской робототехнике во Владивостоке
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Команда Министерства обороны Российской Федерации победила на первых всероссийских соревнованиях по морской робототехнике во Владивостоке 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В турнире участвовали коллективы, представлявшие все флоты и Каспийскую флотилию ВМФ России, Росгвардию, ФСБ и МЧС, а также команды предприятий-разработчиков робототехники.
Сборная команда, представлявшая части центрального подчинения Министерства обороны России, стала победителем первых всероссийских соревнований по морской робототехнике «Аквароботех-2018», которые проводились в период с 19 по 26 августа во Владивостоке на водной станции ЦСКА.
В турнире участвовали коллективы, представлявшие все флоты и Каспийскую флотилию ВМФ России, Росгвардию, ФСБ и МЧС, а также команды предприятий-разработчиков робототехники. Главным судьёй соревнований являлся заместитель командующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королев.
В соревнованиях телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов класса «А» и «Б» сильнейшей стала команда, представляющая части центрального подчинения российского военного ведомства. Места на пьедестале почета ступеньками ниже в классе «А» заняли специалисты Тихоокеанского флота и команда Росгвардии. В классе «Б» в призёрах Черноморский флот и Каспийская флотилия.
В споре команд разработчиков и производителей телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов класса «А» лучший результат показала команда Института проблем управления имени В. А. Трапезникова Российской Академии наук. Победителем среди команд разработчиков и производителей в класса «Б» стала команда АО «Тетис Про».
В первенстве среди безэкипажных катеров победа досталась команде Иркутского национального исследовательского технического университета, а с управлением автономными необитаемыми аппаратами лучше всех справились моряки Тихоокеанского флота и Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН.
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