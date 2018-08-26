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Грохот выстрелов и рев авиационных турбин: кадры динамического показа в Ростове-на-Дону
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Грохот выстрелов и рев авиационных турбин: кадры динамического показа в Ростове-на-Дону 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего на форуме «Армия-2018» в Ростове-на-Дону задействовано более трех сотен единиц уникальной современной техники.
Помимо Подмосковья форум «Армия-2018» проходит и на других площадках страны — во Владивостоке, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Особенно масштабно его провели у берегов Дона. Каждый новый день там был как новое сражение.
Сначала в атаку шел танковый взвод, прокладывая путь сосредоточенным огнем. Грохот выстрелов, залпы орудий и рев авиационных турбин на полигоне Кадамовский разносились на много километров. По всем фронтам артиллерия устраивает условному противнику жаркую встречу.
Перед зрителями выступил мощный, модернизированный танк Т-72БЗ, он способен не просто атаковать на скорости, но и взлетать. Разгоняясь, Т -72Б3, заходит на трамплин и в прыжке производит выстрел.
Позже в атаку пошли мотострелки. На боевых машинах пехоты и бронетранспортерах они прорывают вражескую оборону и обезвреживают террористов.
С воздуха прикрывает авиация — ударные вертолеты Ка-52. Одновременно ракетно-бомбовый удар по целям наносят вертолеты Ми-28, истребители и штурмовики.
Всего на форуме «Армия-2018» в Ростове-на-Дону задействовано более трех сотен единиц уникальной современной техники. Новейшие истребители и бомбардировщики, вертолеты, танки.
Завершили показ воздушным парадом: вертолетный строй открыли многоцелевые Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-35, «Ночной охотник» и «Аллигатор». Затем в небе появляются звенья оперативно-тактической авиации: штурмовики, истребители и бомбардировщики.
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