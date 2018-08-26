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Замминистра обороны проверил подготовку военных к учениям «Восток-2018»
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Замминистра обороны проверил подготовку военных к учениям «Восток-2018» 

75.RU 1 час назад
Сейчас на полигоне «Цугол» в Забайкалье сосредоточено около 36 тыс. человек, а также около трех с половиной тысяч единиц военной техники. Специальные учения МТО прошли в Восточном военном округе в период с 20 по 25 августа 2018.
— Войска и силы МТО округа на специальных учениях действовали слаженно, уверенно и надежно. Я уверен в том, что они выполнят поставленные перед ними задачи в ходе маневров «Восток-2018, — приводятся в сообщении слова Булгакова.
Отмечается, что на полигоне развернут комплексный район восстановления техники, обеспечивающий своевременную эвакуацию и ремонт вооружения, получившего повреждения в ходе ведения боевых действий. В районе действуют четыре ремонтно-восстановительных батальона, автомобильный батальон многоосных тяжелых колесных тягачей и выездные ремонтные бригады предприятий промышленности.
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