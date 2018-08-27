Российские военные развернули полевой аэродром на полигоне в Забайкалье

За ходом подготовки к масштабным учениям «Восток-2018» наблюдал замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков

Полевой аэродром развернули на полигоне Цугол в Забайкальском крае в ходе специальных учений, проходящих в ВВО под руководством замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На полевом аэродроме подготовлены склады боеприпасов, горючего и смазочных материалов, а также вся аэродромная инфраструктура. Это позволяет осуществлять посадку летательных аппаратов и подготовку их к повторному взлету. С целью практической отработки на полевой аэродром осуществлена посадка транспортных самолетов Ан-12, Ан-26 и Ил-76 под прикрытием вертолетов армейской авиации», — лтметил Булгаков, слова которого приводит российское военное ведоство.

В нем тамже отмечается, что после выгрузки доставленных материальных средств в автомобильный транспорт и подготовки летательных аппаратов, самолеты совершили повторный взлет.

Кроме того, согласно сообщению, аэродром также использовался для посадки вертолетов армейской авиации Ми-24П с целью подготовки к взлету со сменой вариантов вооружения.

В итоге, заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков высоко ценил готовность подразделений материально-технического обеспечения (МТО) к маневрам «Восток-2018».

«Войска и силы МТО ВВО на специальных учениях действовали слаженно, уверенно и надежно, и, я уверен, выполнят поставленные перед ними задачи в ходе маневров «Восток-2018»», — сказал Д. Булгаков, слова которого приводятся в сообщении.

российском военном ведомстве отметили, что группировка сил и средств МТО на полигоне Цугол предназначена для обеспечения действий войск при подготовке и ведении обороны соединений и частей Восточного военного округа во время масштабных маневров «Восток-2018».

«В ходе проведения учений бригада материально-технического обеспечения отработала вопросы по сооружению стационарных и временных позиций, маскировке вооружения и военной техники, развертыванию полевого банно-прачечного пункта, полевого хлебозавода, пунктов питания личного состава, складов вооружения, боеприпасов и ГСМ, а также район массовой заправки техники горючим», — отметил также Булгаков.

Специальные учения МТО прошли в Восточном военном округе с 20 по 25 августа. В учении было задействовано около 36 тысяч человек личного состава и до 3400 единиц вооружения и военной техники.