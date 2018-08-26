США планируют повысить мобильность своих военных подразделений в Европе

Румынию и Военное командование США в Европе объявило тендер на трёхлетний контракт по передислокации войск. Подрядчик должен будет перевозить американских солдат, а также оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, радиоактивные и потенциально опасные материалы. Перевозки будут осуществляться в рамках «Атлантической решимости» — операции, направленной на усиление контингента у восточных границ России . Согласно презентации, разработанной для участников тендера, подразделения планируется перебросить из Польши Болгарию . В документе уточняется, что в дальнейшем Пентагон намерен сформировать европейский пул частных перевозчиков — на случай «более крупных перемещений» войск.

Европейское военное командование США ищет подрядчика, который должен будет обеспечить американскую армию транспортом, погрузочным оборудованием для переброски военной техники и солдат в Европе. Документация к проекту тендера имеется в распоряжении RT.

Транспортировка стратегического назначения

Как сообщается в документе, логистической компании придётся перевозить не только самих солдат и технику для американской армии по странам Европы, но и «радиоактивные материалы». Подрядчику вменяется в обязанности «в качестве третьей стороны на коммерческой основе оказывать американским войскам в Европе транспортные услуги по перевозке персонала, грузов общего назначения, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, радиоактивных и потенциально опасных материалов».

Координацией переброски американских войск занимается Управление транспортных перевозок при 21-м командовании тылового обеспечения театра военных действий армии США.

На презентации для потенциальных подрядчиков американские военные представили существующие проблемы, стоящие перед военным командованием США в Европе.

«Стратегическая глубина — это возможность вхождения в боевые действия со стороны России. Этот термин означает, насколько быстро и глубоко российские войска смогут проникнуть на территорию так называемого противника. Сейчас при всей возможной мобильности российских войск она в разы превышает — гипотетически, естественно, — те возможности по сдерживанию российских войск, которые есть у европейцев», — отметил эксперт.

Переброска войск и техники будет осуществляться в рамках операции «Атлантическая решимость», которая якобы направлена на «сдерживание России». Как сообщается в документе, именно после событий на Украине США сосредоточились на переброске вооружений, солдат и военной техники с запада и из восточных европейских портов в страны Восточной Европы.

«Подрядчик должен предоставить ресурсы и водителей, которым в соответствии с законом разрешено осуществлять деятельность в указанной стране или странах. Транспортные средства и относящееся к ним оборудование должны находиться в рабочем состоянии, позволяющем выполнять поставленные цели», — сообщается в контракте.

Согласно документации, действие договора начнётся 3 декабря 2018 года и продолжится в течение трёх лет. Как отметил эксперт Михаил Ходарёнок , цель контракта — обеспечение армии США в Европе средствами для выполнения боевых задач.

«Степень военного присутствия Вооружённых сил США в странах континентальной Европы, Восточной Европы за последнее время существенно увеличилась. Для обеспечения боевой деятельности этих войск необходимо создавать запасы материальных средств, которые касаются решительно всей номенклатуры — начиная с продовольствия и кончая боеприпасами. Естественно, всё это надо перебрасывать из континентальной части США в Европу», — заявил эксперт.

Увеличение количества военного контингента подтверждается и резким ростом числа техники, которая необходима для транспортировки солдат и вооружения. Так, количество автобусов в рамках одного контракта увеличилось с 7 в 2012 году до 193 в 2017 году. Число используемых грузовиков выросло со 128 в 2012 году до 673 в 2017 году.

«Для осуществления более крупных перебросок»

Во время презентации перед логистическими компаниями американские военные продемонстрировали схему переброски войск в 2018 году и возможные будущие места базирования американских войск в Европе. На карте показан маршрут перемещения военных подразделений США из Польши в Румынию и Болгарию, а также в Германию

В презентации для подрядчиков американское военное командование определило дальнейшие цели работы в Европе, в частности «осуществление более крупных перебросок». Помощь логистических компаний военным США понадобится в рамках «расширения доступа к коммерческим перевозкам для оказания содействия Сухопутным войскам США в Европе и операции „Атлантическая решимость“.

Напомним, что операция „Атлантическая решимость“ направлена якобы на противодействие „угрозе со стороны России“. Она была запущена Североатлантическим альянсом весной 2014 года, после присоединения Крыма к России.

В проекте контракта прямо не указываются объёмы груза, который США планируют перемещать по Европе, однако при его обсуждении военные интересовались, проблематично ли будет обеспечить перевозку на 40—45 грузовиках в день.

Как отметил профессор Академии военных наук Сергей Судаков, новый контракт покажет, сколько времени уйдёт на переброску войск.

»Из крайней южной точки Европы в северную максимальная переброска должна занимать не более недели. В зависимости от того, какой будет подрядчик, будет понятно, насколько мобильно США могут провести переброску оружия, взрывчатки, солдат из одной части Европы в другую», — отметил эксперт.

«Мы не собираемся ни на кого нападать»

22 августа в ходе совместной пресс-конференции с лидером Финляндии Саули Ниинистё президент России Владимир Путин заявил, что НАТО увеличивает число военных и техники на границе с Россией.

«Мы не выдвигаем наши воинские контингенты куда-то вдаль от наших границ к странам НАТО. Это военная инфраструктура НАТО движется к нашим границам. Увеличивается количество личного состава, техники вблизи наших границ. Проводится всё больше и больше учений. Конечно, мы должны реагировать на то, что у наших границ в непосредственной близости появляются элементы американской системы противоракетной обороны», — подчеркнул российский лидер.

В свою очередь, в Североатлантическом альянсе попытались убедить российскую сторону, что увеличение численности войск НАТО не угрожает Москве

«Действия НАТО носят оборонительный характер, пропорциональны и полностью соответствуют нашим международным обязательствам», — сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску спустя несколько часов после заявления Владимира Путина.

Несмотря на постоянные обвинения в адрес Москвы, российская сторона неоднократно заявляла, что не планирует нападать на Европу. Так, в июле этого года глава МИД России Сергей Лавров в интервью Ларри Кингу в программе PoliticKing на RT отметил, что Москва не имеет планов нападать на кого-либо.

«Мы не собираемся ни на кого нападать, но хотим быть хорошо защищены от любой атаки, направленной против нас», — заявил российский министр.

Военный эксперт Михаил Ходарёнок в разговоре с RT также отметил, что доказательств возможной агрессии России в отношении Европы нет.

«В последнее время на содержание и увеличение американского контингента для сдерживания российской агрессии выделены значительные суммы. Однако доказать факт российской агрессии нечем, поскольку Россия не создаёт никаких наступательных группировок войск, не проводит ни стратегического, ни оперативного развёртывания, и все разговоры о российской угрозе на востоке — они не имеют под собой никакого основания. Ни один специалист в области военного стратегического планирования в штабах НАТО не сможет доказательно ответить на этот вопрос», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало в мае 2018-го издание Defense News, американское военное командование в Европе оповестило власти Германии о том, что по территории стран ЕС в скором времени проедет большое количество тяжёлой военной техники, которая в рамках операции «Атлантическая решимость» направляется на «стратегически важные позиции» в Восточной Европе и Прибалтике.

По информации издания, в ЕС должны прибыть 3,3 тыс. солдат армии США, 2,5 тыс. единиц боевой техники, включая 87 танков Abrams, около 140 бронемашин Bradley, 18 самоходных артиллерийских установок Paladin и 395 других гусеничных аппаратов.