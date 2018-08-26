СМИ: правительство Индии одобрило закупку 135 вертолетов для своих ВМС

НЬЮ-ДЕЛИ , 26 авг — РИА Новости . Правительство Индии в воскресенье одобрило сделки на закупку 111 многоцелевых вертолетов и 24 противолодочных вертолетов для своих ВМС, сообщает телеканал NDTV.

Согласно его данным, 95 многоцелевых вертолетов будут собраны в Индии с участием местных предприятий, оставшиеся 16 — поставлены в готовом виде. Такая разновидность сделок является частью программы «Make In India», которую активно продвигает действующее правительство. Общая сумма контракта составит порядка 3 миллиардов долларов.

Ранее эти закупки одобрило министерство обороны Индии.