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СМИ: правительство Индии одобрило закупку 135 вертолетов для своих ВМС
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СМИ: правительство Индии одобрило закупку 135 вертолетов для своих ВМС 

РИА Новости 29 минут назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг — РИА Новости. Правительство Индии в воскресенье одобрило сделки на закупку 111 многоцелевых вертолетов и 24 противолодочных вертолетов для своих ВМС, сообщает телеканал NDTV.
Согласно его данным, 95 многоцелевых вертолетов будут собраны в Индии с участием местных предприятий, оставшиеся 16 — поставлены в готовом виде. Такая разновидность сделок является частью программы «Make In India», которую активно продвигает действующее правительство. Общая сумма контракта составит порядка 3 миллиардов долларов.
Ранее эти закупки одобрило министерство обороны Индии.
Параллельно с этим в Нью-Дели одобрили закупку 24 американских противолодочных вертолетов MH-60R. Они призваны сменить вертолеты Sea King, которые, как отмечает телеканал, состоят на вооружении в ВМС Индии уже более 30 лет. Сумма контракта с США составит порядка 1,8 миллиарда долларов.
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