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Огонь с неба, «боги войны» и повелители моря: итоги внезапной проверки войск РФ
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Огонь с неба, «боги войны» и повелители моря: итоги внезапной проверки войск РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Завершилась масштабная проверка боеготовности войск России в преддверии учений «Восток-2018». Министерство обороны РФ опубликовало итоговый видеоролик, где собраны самые впечатляющие кадры маневров — в небе, море и на земле.
В армии завершилась внезапная комплексная проверка боевой готовности Вооруженных сил Российской Федерации. Она стартовала 20 августа и длилась пять дней. Проверка затронула силы Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Министерство обороны России опубликовало итоговый видеоролик с лучшими кадрами маневров.
После приведения в высшие степени боевой готовности, проверяемые воинские формирования были переброшены на незнакомые полигоны, где были проведены оперативно-тактические и тактические учения с воинскими частями, боевые стрельбы из штатного вооружения, контрольные занятия по специальной, огневой, инженерной, медицинской подготовке и вождению боевых машин.
Авиация совершила перелеты на максимальный радиус действия с дозаправкой в воздухе и сосредоточилась на оперативных аэродромах, корабли и суда отработали задачи боевого маневрирования и учебных стрельб на морских полигонах. Всего к проверке привлекалось 262 тысяч военнослужащих, более тысячи летательных аппаратов, до 900 танков, свыше 31 тысячи единиц вооружения и военной техники, более 300 кораблей и судов.
Основная цель внезапной комплексной проверки — оценка состояния боевой готовности органов военного управления, объединений, соединений и воинских частей, проверка качества их подготовки к участию в маневрах «Восток-2018», способности войск к действиям при разрешении кризисных ситуаций, представляющих угрозу военной безопасности страны, а также антитеррористического, санитарно-эпидемиологического и техногенного характера.
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