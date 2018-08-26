Посольство России назвало «сопровождение» ВВС Британии самолетов РФ опасным

Британия, которая общественности преподносит» рутинные действия» России в качестве «провокационных инцидентов», действует сама в «высшей степени безответственно».

Применение Британией истребителей для сопровождения российских самолетов над Черным морем является опасным шагом. Об этом сказано в заявлении, которое было опубликовано пресс-службой посольства России в Лондоне.

По словам дипломатов, все действия Вооруженных Сил России соответствуют международному праву и никакой угрозы Британии не несут.

«Какую угрозу Британии или даже ее союзникам может хотя бы теоретически представлять российский патрульный самолет, который совершает полеты вблизи российских же берегов на расстоянии более 2 тысячи километров от Британских островов?» — сказано в сообщении в социальной сети Facebook.

В посольстве отметили, что Британия, которая общественности преподносит» рутинные действия» России в качестве «провокационных инцидентов», действует сама в «высшей степени безответственно». Как заявили дипломаты, нынешний эпизод иллюстрирует пагубность идеи дислокации ВВС Британии и других натовских сил в Польше Румынии , Прибалтике.

«Вместо укрепления чьей-либо безопасности такое военное присутствие фактически используется властями Британии для своей провокационной деятельности — как словесной, что прискорбно, так и реальной военной, что попросту опасно», — заключили в посольстве России в Лондоне.