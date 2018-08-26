Высший пилотаж «Стрижей» и «пируэты» танкистов на Т-90: масштабным военным шоу завершился форум «Армия-2018»

В зрелищном представлении было задействовано почти 300 образцов различной военной техники.

Грандиозным шоу военной техники «Вежливые люди» завершился в Подмосковье международный военно-технический форум «Армия-2018».

В динамическом показе форума приняли участие 288 образцов новейшей военной техники, в том числе танки, различные боевые машины и летательные аппараты.

Общее количество гостей и участников превысило миллион человек из 118 стран. Тридцать восемь образцов оружия и военной техники было представлено широкой публике впервые.