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Уральские танкисты разрезали прикрепленным к стволу Т-72 ножом яблоко
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Уральские танкисты разрезали прикрепленным к стволу Т-72 ножом яблоко 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Уральские танкисты разрезали пополам яблоко стволом многотонной машины, к которому был прикреплен штык-нож.
Танкисты во время показательных выступлений на форуме «Армия-2018» на полигоне Свердловский под Екатеринбургом решили разрезать яблоко прикрепленным к стволу Т-72Б ножом.
Как сообщили в Минобороны РФ, так экипаж боевой машины мотострелкового соединения продемонстрировал свое мастерство. Танкисты смогли разрезать яблоко пополам с помощью штык-ножа, который был прикреплен к стволу машины.
Затем танкисты похожим образом закрепили на стволе маркер и написали с его помощью наименование полка на холсте.
«Посетители форума могут убедиться в высокой надежности российского оружия, которое не раз доказывало свою эффективность в последних войнах и вооруженных конфликтах, в том числе в Сирии», — отметил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.
В ведомстве отметили, что на форуме «Армия-2018» в Екатеринбурге представлено около 200 единиц военной техники, в том числе комплексы радиоэлектронной борьбы семейства «Красуха», «Мурманск», беспилотники, танки Т-72Б, Т-80, бронетранспортер БТР-82А, РСЗО «Град» и вертолеты Ми-8 и Ми-24.
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