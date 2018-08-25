Посольство выразило протест действиям британских ВВС 

Сопровождение британскими истребителями российских самолетов представляет опасность, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Британии. 23 августа самолеты королевских ВВС поднимались с авиабазы в Румынии навстречу военному борту России следующему из Крыма.
«Нынешний эпизод прекрасно иллюстрирует пагубность самой идеи дислокации британских ВВС и других натовских сил в Румынии, Польше, Прибалтике. Вместо укрепления чьей-либо безопасности такое военное присутствие фактически используется британскими властями для собственной провокационной деятельности», — заявил пресс-секретарь на брифинге.
Как ранее сообщал News.ru, истребители воздушной полиции НАТО четыре раза за неделю поднимались в воздух из-за российских военных самолётов. При этом техника РФ находилась в международном воздушном пространстве.
Лётчики альянса дважды поднимались сопроводить военно-транспортные самолёты Ан-26, ещё два раза они сопроводили по три истребителя Су-30. Часть российских самолётов летела над Балтикой с отключёнными транспондерами, сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.