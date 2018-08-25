Французские «левые» выступили против провокаций НАТО

Лидер леворадикального движения «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон призвал французских военных воздержаться от провокаций, устраиваемых НАТО у российских границ. Об этом он заявил на конференции организации, проходящей в Марселе

«Разве кто-то спрашивал у французов, согласны ли они с тем, чтобы 100 французских летчиков и 50 французских танков были размещены у российской границы? Причем такая мера была предпринята впервые за последние три десятилетия», — заявил он.

Меланшон добавил, что французы не хотят войны с российским народом, что было встречено овациями. По его словам, все остальные французские партии солидарны в поддержке империалистического проекта «общеевропейской обороны».

Как 20 августа писал News.ru, истребители воздушной полиции НАТО четыре раза за неделю поднимались в воздух из-за российских военных самолётов. При этом техника РФ находилась в международном воздушном пространстве.