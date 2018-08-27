Разведчики ЮВО приступили к полевым занятиям на полигоне Серноводский

Особое внимание в ходе полевого выхода будет уделено индивидуальной подготовке разведчиков, совершенствованию навыков применения вооружения и технических средств разведки, освоению приемов жизнеобеспечения и маскировки.

На общевойсковом полигоне Серноводский в Ставропольском крае разведчики общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, приступили к полевым занятиям с применением беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Во время полевого выхода разведчики проведут занятия по тактико-специальной, воздушно-десантной подготовке и вождению боевых машин. Они также выполнят упражнение учебных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин.

Особое внимание в ходе полевого выхода будет уделено индивидуальной подготовке разведчиков, совершенствованию навыков умелого применения вооружения и военной техники, технических средств разведки, освоению приемов жизнеобеспечения и маскировки при выполнении боевых задач.

Военнослужащие отработают приёмы и способы ведения разведки в сложной обстановке как днём, так и ночью в любых погодных условиях. Кроме того, разведчики выполнят задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

В конце полевого выхода разведчики проведут тактико-специальные учение с применением БЛА, конкурсы на лучшего разведчика (разведчика-оператора), механика-водителя (водителя), стрелка-снайпера, лучший разведывательный взвод и роту.