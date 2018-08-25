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Военная академия РВСН и ее филиал патентует более 50 изобретений в год
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Военная академия РВСН и ее филиал патентует более 50 изобретений в год 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В этом году на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» выставочная экспозиция научной деятельности академии представлена 14 экспонатами.
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого принимает участие в главном событии года для профессионалов оборонного и военного дела — Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».
В этом году на форуме выставочная экспозиция научной деятельности академии представлена 14 экспонатами. Все они основаны на изобретениях, патенты на которые получены в 2017-2018 годах, или на заявках на изобретение, поданных в текущем году.
Среди них — «Роботизированная следящая система технического зрения», «Досмотровый металлоискатель с использованием системы повышенной дискриминации», «Устройство для передачи многофазной системы напряжений по оптоволоконной линии», «Устройство автоматического сопровождения динамических систем», и другие технические инновационные новинки.
Ежегодно Военная академия РВСН и ее филиал патентует более 50 изобретений. Академия осуществляет подготовку офицерских кадров как для РВСН, так и для 12-го Главного управления МО РФ, 8-го Управления Генерального штаба и Главного управления Генерального штаба.
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