На российской военной базе в Армении начались сборы с выпускниками военных учебных заведений России

В течение месяца офицеры и прапорщики сдадут зачёты и нормативы по огневой, специальной и физической подготовке, а также вождению боевых машин, автомобильной и бронетанковой техники, находящейся на вооружении соединения.

На российской военной базе в Армении стартовали организационно-методические сборы с выпускниками различных военных учебных заведений России . В сборах принимают участие около 50 молодых прапорщиков и лейтенантов под руководством командования соединения.

В ходе теоретических занятий и лекций офицеры управления соединения доведут до молодых офицеров и прапорщиков порядок организации боевой подготовки, продовольственного, финансового, вещевого и социально-бытового обеспечения, ознакомят с историей и традициями региона пребывания.

Кроме того, в период сборов, которые продлятся в течение месяца, офицеры и прапорщики сдадут зачёты и нормативы по огневой, специальной и физической подготовке, а также вождению боевых машин, автомобильной и бронетанковой техники, находящейся на вооружении соединения.

Также прибывшие на службу в части военной базы военнослужащие получат навыки обучения подчиненных особенностям боевого опыта современных вооруженных конфликтов.

Завершатся сборы проведением аттестации и проверкой уровня индивидуальной профессиональной подготовки каждого военнослужащего.

Всего в текущем году войска округа пополнят около 1800 офицеров, в том числе более 130 выпускников военных академий.