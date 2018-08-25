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На российской военной базе в Армении начались сборы с выпускниками военных учебных заведений России
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На российской военной базе в Армении начались сборы с выпускниками военных учебных заведений России 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В течение месяца офицеры и прапорщики сдадут зачёты и нормативы по огневой, специальной и физической подготовке, а также вождению боевых машин, автомобильной и бронетанковой техники, находящейся на вооружении соединения.
На российской военной базе в Армении стартовали организационно-методические сборы с выпускниками различных военных учебных заведений России. В сборах принимают участие около 50 молодых прапорщиков и лейтенантов под руководством командования соединения.
В ходе теоретических занятий и лекций офицеры управления соединения доведут до молодых офицеров и прапорщиков порядок организации боевой подготовки, продовольственного, финансового, вещевого и социально-бытового обеспечения, ознакомят с историей и традициями региона пребывания.
Кроме того, в период сборов, которые продлятся в течение месяца, офицеры и прапорщики сдадут зачёты и нормативы по огневой, специальной и физической подготовке, а также вождению боевых машин, автомобильной и бронетанковой техники, находящейся на вооружении соединения.
Также прибывшие на службу в части военной базы военнослужащие получат навыки обучения подчиненных особенностям боевого опыта современных вооруженных конфликтов.
Завершатся сборы проведением аттестации и проверкой уровня индивидуальной профессиональной подготовки каждого военнослужащего.
Всего в текущем году войска округа пополнят около 1800 офицеров, в том числе более 130 выпускников военных академий.
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