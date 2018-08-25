Ещё
Высший пилотаж от «Стрижей» и «Русских Витязей»: яркие кадры пятого дня «Армии-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Высший пилотаж от «Стрижей» и «Русских Витязей»: яркие кадры пятого дня «Армии-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Мертвая петля, бочка, крутое пике, десантирование с вертолета Ми-8АМТШ и залповый огонь «Солнцепека». «Звезда» публикует самые лучшие кадры с динамического показа на форуме «Армия-2018».
Динамический показ современных и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники прошел в Подмосковье в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018». «Звезда» публикует самые лучшие кадры пятого дня форума.
Сегодня новейшую технику в действии смогли увидеть все желающие — традиционно в заключительные выходные площадки форума открыты не только для специалистов, но и для гостей.
На аэродроме «Кубинка» фигуры высшего пилотажа продемонстрировали известные на весь мир экипажи авиационных групп «Стрижи» и «Русские Витязи». Самолеты Миг-29 и Су-30СМ выполнили сложнейшие элементы в воздухе.
Также зрители увидели в действии тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А «Солнцепек», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник», десантирование спортсменов-парашютистов с вертолета Ми-8АМТШ, а также многие другие образцы военной и специальной техники.
В парке «Патриот», в свою очередь, работает масштабная выставка, где, к примеру, можно сделать селфи с роботом, покрутиться на авиатренажерах, поучиться управлять боевым кораблем и посидеть в кабине новейшего бронеавтомобиля.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в Подмосковье с 21 по 26 августа.
ТК «Звезда»: последние новости
Москва сотряслась, но от хохота: эксперт о военном параде на Украине Полковник Владимир Завадский назначен командиром Кантемировской танковой дивизии Морской тральщик «Валентин Пикуль» Черноморского флота пополнит постоянное соединение ВМФ в Средиземном море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эстонский министр пригрозил России191
Российский регион захотели сделать «украинским»263
Трамп поразил Госдеп неожиданным решением61
«Поезд в один конец»: украинский состав вызвал недоумение60
Зверев закатил истерику в аэропорту157
Видео
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
00:50
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась
Политика Статьи
00:35
В Омске качели и песочницы оградили колючей проволокой
Общество
01:20
Застряли на курорте: кто спасет российских туристов
Общество Статьи
01:37
Миссию ОБСЕ пустили к экипажу «Механика Погодина»
В мире Происшествия
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:56
Перехвачена крупная партия кокаина с лого «Единой России»
Происшествия Криминал
05:35
«Циничные провокации»: Россия не советует США бить по Сирии
В мире Статьи
06:07
Заходи дорогая, гостем будешь: что увидела Меркель в бинокль
Кавказ Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение