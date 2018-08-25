Высший пилотаж от «Стрижей» и «Русских Витязей»: яркие кадры пятого дня «Армии-2018»

Мертвая петля, бочка, крутое пике, десантирование с вертолета Ми-8АМТШ и залповый огонь «Солнцепека». «Звезда» публикует самые лучшие кадры с динамического показа на форуме «Армия-2018».

Динамический показ современных и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники прошел в Подмосковье в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018». «Звезда» публикует самые лучшие кадры пятого дня форума.

Сегодня новейшую технику в действии смогли увидеть все желающие — традиционно в заключительные выходные площадки форума открыты не только для специалистов, но и для гостей.

На аэродроме «Кубинка» фигуры высшего пилотажа продемонстрировали известные на весь мир экипажи авиационных групп «Стрижи» и «Русские Витязи». Самолеты Миг-29 и Су-30СМ выполнили сложнейшие элементы в воздухе.

Также зрители увидели в действии тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А «Солнцепек», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник», десантирование спортсменов-парашютистов с вертолета Ми-8АМТШ, а также многие другие образцы военной и специальной техники.

В парке «Патриот», в свою очередь, работает масштабная выставка, где, к примеру, можно сделать селфи с роботом, покрутиться на авиатренажерах, поучиться управлять боевым кораблем и посидеть в кабине новейшего бронеавтомобиля.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в Подмосковье с 21 по 26 августа.