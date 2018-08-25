Миротворцы отразили атаку условного противника на форуме «Армия-2018» под Самарой

САМАРА , 25 августа. / ТАСС /. Военнослужащие миротворческого соединения Центрального военного округа (ЦВО) отразили атаку условных боевиков на блокпост. Розыгрыш операции был представлен в субботу в рамках самарской части форума «Армия — 2018» на Рощинском полигоне, говорится в сообщении пресс-службы округа.

"Гости форума смогли увидеть, как миротворцы провели осмотр людей и автомобилей на контрольно-пропускном пункте, после чего отразили внезапную атаку условных боевиков, пытавшихся провезти оружие и боеприпасы в буферную зону. Миротворцы отражали атаку крупными силами с использованием бронетранспортеров БТР-82АМ, зенитных установок, пушек, гранатометов, пулеметов и автоматов", — отмечается в сообщении.

В маневрах и военно-патриотических мероприятиях, которые прошли в субботу на Рощинском полигоне, участвовали более 500 военнослужащих. За происходящим наблюдали более 3 тыс. зрителей.

В рамках самарской части военно-технического форума «Армия — 2018» с 25 по 26 августа проходит выставка современного вооружения и техники. На ней представлено более 100 образцов экипировки, стрелкового оружия, средств ближнего боя, колесной и гусеничной техники, в том числе зенитно-ракетный комплекс С-300.