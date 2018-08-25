Отряд кораблей и судов Северного флота занял места якорных стоянок в бухте Тикси моря Лаптевых

В настоящее время личный состав боевых кораблей готовится к проведению межвидового тактического учения по обороне островных и континентальных территорий Российской Федерации в арктической зоне, которое состоится на следующей неделе.

Отряд боевых кораблей и вспомогательных судов Северного флота, возглавляемый большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков», завершил очередной этап перехода и занял места якорных стоянок в бухте Тикси моря Лаптевых.

В настоящее время личный состав боевых кораблей готовится к проведению межвидового тактического учения по обороне островных и континентальных территорий Российской Федерации в арктической зоне, которое состоится на следующей неделе.

Подобные учения в ходе предыдущих арктических походов Северный флот разыгрывал на полуострове Таймыр, мысе Челюскин, а также на архипелаге Новосибирские острова.

Экипажи отряда кораблей и судов Северного флота уже провели в акватории Баренцева моря учение по обеспечению безопасности объектов экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций, в случае их возникновения.

На этапе перехода Баренцевым и Карским морями экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» также провёл ряд учений по организации противолодочной и противовоздушной обороны отряда кораблей на переходе морем.

За время стоянки на рейде порта Диксон военные моряки Северного флота провели учение по оказанию экстренной медицинской помощи экипажам судов, находящимся на стоянке в арктическом порту

Ледовоопасные районы проливов Матисена и Вилькицкого североморцы преодолели в сопровождении атомного ледокола «50 лет Победы» госкорпорации «Росатом» и дизель-электрический ледокол Северного флота « Илья Муромец ».

Очередной арктический поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 8 августа. За время перехода отряд прошел более 2200 морских миль.