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Арктическая группировка Северного флота впервые высадит десант в районе Тикси
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Арктическая группировка Северного флота впервые высадит десант в районе Тикси 

ТАСС 29 минут назад
Фото: Северпост
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Корабли арктической группировки Северного флота проведут учения по высадке морского десанта на необорудованное побережье в Якутии. Маневры впервые пройдут 28 августа в бухте Тикси, в районе одноименного населенного пункта, сообщил в понедельник начальник пресс-службы флота капитан 1-го ранга Вадим Серга.
"Подразделения арктической мотострелковой бригады и морские пехотинцы Северного флота на бронетранспортерах БТР-80 и вездеходах «Витязь» произведут высадку с больших десантных кораблей «Кондопога» и "Александр Отраковский" при огневой поддержке большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», — сказал офицер.
Он добавил, что «в районе Тикси такие маневры проводятся впервые». Морские десантники отработают тактику боевых действий при захвате и удержании побережья.
Серга напомнил, что в прошлом году североморцы выполнили четыре морские десантные операции на необорудованном побережье. В высадке на берег Енисея в районе Дудинки было задействовано сразу три больших десантных корабля «Георгий Победоносец», «Александр Отраковский» и «Кондопога». Также военнослужащие впервые осуществили десантирование тяжелой техники на мыс Челюскин — самую северную точку Евразийского континента.
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