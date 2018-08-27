Арктическая группировка Северного флота впервые высадит десант в районе Тикси

МОСКВА , 27 августа. / ТАСС /. Корабли арктической группировки Северного флота проведут учения по высадке морского десанта на необорудованное побережье в Якутии . Маневры впервые пройдут 28 августа в бухте Тикси, в районе одноименного населенного пункта, сообщил в понедельник начальник пресс-службы флота капитан 1-го ранга Вадим Серга

"Подразделения арктической мотострелковой бригады и морские пехотинцы Северного флота на бронетранспортерах БТР-80 и вездеходах «Витязь» произведут высадку с больших десантных кораблей «Кондопога» и " Александр Отраковский " при огневой поддержке большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», — сказал офицер.

Он добавил, что «в районе Тикси такие маневры проводятся впервые». Морские десантники отработают тактику боевых действий при захвате и удержании побережья.

Серга напомнил, что в прошлом году североморцы выполнили четыре морские десантные операции на необорудованном побережье. В высадке на берег Енисея в районе Дудинки было задействовано сразу три больших десантных корабля «Георгий Победоносец», «Александр Отраковский» и «Кондопога». Также военнослужащие впервые осуществили десантирование тяжелой техники на мыс Челюскин — самую северную точку Евразийского континента.