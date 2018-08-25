Оставленные в Крыму украинские корабли затонут в течение трех лет

Украина выдумывает любые предлоги, чтобы не забирать оставленные в Крыму корабли, вместо того, чтобы признать, что содержать суда не на что и негде. Такое мнение высказал в эфире НСН бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, а также командующий Черноморским флотом ВМФ России с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов.

Ранее в субботу бывший командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук в интервью журналистам заявил, что Киев не будет забирать корабли из Крыма, чтобы поданные в международные инстанции иски против России не потеряли своей актуальности.

«Украина сегодня политизирует любой вопрос. Заявление этого «товарища» (Гайдука — НСН) относительно оставленной техники просто не стоит внимания. Это болтун от начала до конца, уровень его такой, что он может заявлять, что угодно», — заявил НСН адмирал Касатонов.

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в беседе с НСН согласился со старшим по званию, а также отметил, что оставленные в Крыму украинские корабли находятся в очень плачевном состоянии.

«Кораблики, которые оставлены Украиной в Крыму и стоят там больше 10 лет, утонут сразу, как только отойдут от причала. Даже для буксировки в Одессу их сначала нужно серьезно подготовить. У Украины нет денег на содержание этой техники и негде ее базировать. Сегодня забота об оставленных украинских вспомогательных судах лежит на Черноморском флоте», — заявил собеседник агентства.

Вице-адмирал отметил, что, согласно международному морскому праву, если государство отказалось от своих кораблей и не предъявляет претензии больше года, техника автоматически переходит в собственность той страны, где находится. Но России эти корабли тоже не нужны. По мнению вице-адмирала, вопрос по «брошенному хламу» нужно ставить ребром: или забирайте, или мы распилим корабли на металлолом.

«Иначе все это повиснет на балансе Черноморского флота, а если корабли затонут, нам придется тратить средства, чтобы их поднимать. Эти суда уже неремонтопригодные. То, что они затонут, неизбежно. Этот финал наступит в течение 3-5 лет»», — заявил вице-адмирал Святашов.

Главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» подполковник запаса Сергей Ченнык в беседе с RT также высказал мнение, что праздника от возвращения кораблей на Украине не будет, а «кошмар финансирования и содержания нагрянет очень быстро».