Гаубица «Коалиция-СВ» станет прообразом робототехники в Сухопутных войсках России

"В межвидовом артиллерийском комплексе «Коалиция-СВ» реализован наш первый шаг к реализации на практике робототехники. В нем безлюдное боевое отделение, процесс заряжания и подготовки к стрельбе полностью исключает действия человека — все происходит автоматически", — сказал он.

Генерал добавил, что новейшими разработками в области создания таких систем занимаются, в том числе, курсанты и слушатели Михайловской артиллерийской академии в Санкт-Петербурге