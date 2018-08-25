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Гаубица «Коалиция-СВ» станет прообразом робототехники в Сухопутных войсках России
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Гаубица «Коалиция-СВ» станет прообразом робототехники в Сухопутных войсках России 

ТАСС 17 минут назад
КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Новейшие самоходные гаубицы «Коалиция-СВ» являются первым шагом к роботизации военной техники Сухопутных войск. Об этом журналистам на форуме «Армия-2018» рассказал в субботу начальник Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.
"В межвидовом артиллерийском комплексе «Коалиция-СВ» реализован наш первый шаг к реализации на практике робототехники. В нем безлюдное боевое отделение, процесс заряжания и подготовки к стрельбе полностью исключает действия человека — все происходит автоматически", — сказал он.
Генерал добавил, что новейшими разработками в области создания таких систем занимаются, в том числе, курсанты и слушатели Михайловской артиллерийской академии в Санкт-Петербурге.
Юрий Борисов, занимавший ранее пост заместителя министра обороны РФ, заявлял, что государственные испытания самоходных артиллерийских установок «Коалиция-СВ» планируется завершить в 2020 году.
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