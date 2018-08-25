Более 260 тысяч военнослужащих приняли участие в проверке боеготовности войск ЦВО и ВВО

К проверке привлечены 262 тысячи военнослужащих, более тысячи воздушных судов, около 900 танков, более 31 тысячи единиц вооружения и военной техники и свыше 300 кораблей.

В Центральном и Восточном военных округах проведена проверка боеготовности войск. В учениях также принимали участие соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации.

Маневры проводились с 20 по 25 августа по распоряжению Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил РФ Владимира Путина в преддверии масштабных учений «Восток— 2018».

К проверке привлечены 262 тысячи военнослужащих, более тысячи воздушных судов, около 900 танков, более 31 тысячи единиц вооружения и военной техники и свыше 300 кораблей.

В ходе учений на полигонах были выполнены стрельбы из различных видов вооружения, проведены занятия по специальной, огневой, инженерной, медицинской подготовке и вождению боевых машин.

Самолеты совершили длительный перелет, выполнив попутную дозаправку топливом в воздухе. Корабли отработали организацию обороны и совместное тактическое маневрирование, а также выполнили артиллерийские стрельбы.

Крупнейшие с 1981 года военные учения «Восток-2018» пройдут в Сибири и на Дальнем Востоке в августе–сентябре. Мероприятия затронули различные военные округа и виды войск.