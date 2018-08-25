Ещё
Более 300 будущих военных врачей приняли присягу в Петербурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 300 будущих военных врачей приняли присягу в Петербурге 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Более 300 курсантов Военно-медицинской академии приняли военную присягу в Петербурге, сообщили журналистам в Минобороны России.
"В ходе торжественной церемонии в академическом парке военно-учебного заведения более 300 курсантов, поступивших в этом году на первый курс, присягнули на верность Отечеству. Их поздравил заместитель министра обороны России Тимур Иванов", — рассказали в российском военном ведомстве.
Замминистра обороны в ходе церемонии отметил, что в этом году Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова отмечает 220 лет со дня своего основания.
"Вам предстоит нелегкий, но доблестный путь военного врача, профессии уважаемой и благородной. Вы удостоены возможности обучаться в стенах этого уникального учебного заведения мирового уровня", — сказал Иванов курсантам.
Также заместитель главы военного ведомства провел рабочее совещание, посвященное развитию и строительству объектов многопрофильной клиники военной академии.
В Минобороны напомнили, что возможности новой клиники позволяют ежегодно оказывать специализированную медицинскую помощь 50 тыс. пациентов, проводить более 20 тыс. операций, 16 тыс. из которых с использованием уникального медицинского оборудования, а также одновременно обучать 1300 курсантов и слушателей академии.
ТАСС: последние новости
Фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" пополнят соединение ВМФ в Средиземном море Создание инфраструктуры Каспийской флотилии в Дагестане планируют завершить в 2020 году Форум по созданию доступной среды объединит в Новосибирске более 25 тыс. участников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Навальный задержан356
Страшные подробности насилия Хачатуряна241
Перехвачена крупная партия кокаина с лого «Единой России»194
Его называют главным вором России236
Кадыров ответил на запрет въезда в Москву618
Видео
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
00:50
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась
Политика Статьи
00:35
В Омске качели и песочницы оградили колючей проволокой
Общество
01:37
Миссию ОБСЕ пустили к экипажу «Механика Погодина»
В мире Другое
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:56
Перехвачена крупная партия кокаина с лого «Единой России»
Происшествия Криминал
05:35
«Циничные провокации»: Россия не советует США бить по Сирии
В мире Статьи
06:07
Заходи дорогая, гостем будешь: что увидела Меркель в бинокль
Кавказ Статьи
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение