Более 300 будущих военных врачей приняли присягу в Петербурге 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Более 300 курсантов Военно-медицинской академии приняли военную присягу в Петербурге, сообщили журналистам в Минобороны России.
"В ходе торжественной церемонии в академическом парке военно-учебного заведения более 300 курсантов, поступивших в этом году на первый курс, присягнули на верность Отечеству. Их поздравил заместитель министра обороны России Тимур Иванов", — рассказали в российском военном ведомстве.
Замминистра обороны в ходе церемонии отметил, что в этом году Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова отмечает 220 лет со дня своего основания.
"Вам предстоит нелегкий, но доблестный путь военного врача, профессии уважаемой и благородной. Вы удостоены возможности обучаться в стенах этого уникального учебного заведения мирового уровня", — сказал Иванов курсантам.
Также заместитель главы военного ведомства провел рабочее совещание, посвященное развитию и строительству объектов многопрофильной клиники военной академии.
В Минобороны напомнили, что возможности новой клиники позволяют ежегодно оказывать специализированную медицинскую помощь 50 тыс. пациентов, проводить более 20 тыс. операций, 16 тыс. из которых с использованием уникального медицинского оборудования, а также одновременно обучать 1300 курсантов и слушателей академии.