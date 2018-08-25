Более 300 будущих военных врачей приняли присягу в Петербурге

"В ходе торжественной церемонии в академическом парке военно-учебного заведения более 300 курсантов, поступивших в этом году на первый курс, присягнули на верность Отечеству. Их поздравил заместитель министра обороны России Тимур Иванов ", — рассказали в российском военном ведомстве.

Замминистра обороны в ходе церемонии отметил, что в этом году Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова отмечает 220 лет со дня своего основания.

"Вам предстоит нелегкий, но доблестный путь военного врача, профессии уважаемой и благородной. Вы удостоены возможности обучаться в стенах этого уникального учебного заведения мирового уровня", — сказал Иванов курсантам.

Также заместитель главы военного ведомства провел рабочее совещание, посвященное развитию и строительству объектов многопрофильной клиники военной академии.

В Минобороны напомнили, что возможности новой клиники позволяют ежегодно оказывать специализированную медицинскую помощь 50 тыс. пациентов, проводить более 20 тыс. операций, 16 тыс. из которых с использованием уникального медицинского оборудования, а также одновременно обучать 1300 курсантов и слушателей академии.