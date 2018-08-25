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В Иванове команда ЗВО по парашютному спорту продемонстрировала элементы воздушной акробатики на высоте 2,7 тыс. м
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В Иванове команда ЗВО по парашютному спорту продемонстрировала элементы воздушной акробатики на высоте 2,7 тыс. м 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Мероприятие проведено в рамках 58-го открытого чемпионата Воздушно-десантных войск по парашютному спорту, в котором сборная команда Западного военного округа завоевала второе место.
В Иванове на базе аэродрома Ясюниха завершился 58-й открытый чемпионат Воздушно-десантных войск по парашютному спорту, в котором сборная команда Западного военного округа завоевала второе место.
В течение двух недель более 100 спортсменов от видов и родов войск Вооружённых Сил РФ, ДОСААФ и гражданских спортивных организаций демонстрировали выполнение упражнений в воздухе в индивидуальном и командном зачёте, а также в этапе групповой акробатики.
Осуществляя десантирование из вертолёта Ми-8 спортсмены выполнили построение нескольких десятков фигур.
«Погода очень непростая, ветер чувствовался, поэтому пришлось использовать все характеристики парашюта, чтобы достичь желаемого результата. На каждом аэродроме свои особенности, поэтому главное, что наша команда получила новый опыт», — отметила Юлия Быкова, участник команды Западного военного округа.
Военнослужащие ЗВО выполнили элементы групповой акробатики и упражнения на точность приземления с высоты в 2,7 тыс. метров.
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