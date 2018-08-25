Комплекты сверхновых средств защиты «Ратник-3» направят в ВДВ

Андрей Сердюков — командующий ВДВ РФ — считает, что комплекты сверхновых средств защиты «Ратник-3», которые сейчас разрабатываются на базе «Ратника», в первую очередь поступят в десантные войска.

По его словам, переоснащение ВДВ сверхновыми средствами защиты «Ратник» уже завершено, передаёт ТАСС

«Эта система защиты развивается, разрабатывается «Ратник-3». Я думаю, что в первую очередь он поступит в ВДВ, будем осваивать новую систему. Уверен, эта система будет лучшей в мире», — заявил Сердюков на информационной площадке форума «Армия-2018».

Кроме того, он подчеркнул, что развитие вертолётной техники — одно из важных направлений для ВДВ.

«Это должны быть новые эффективные транспортно-боевые машины, которые позволят десантникам выполнять задачи, в том числе в тылу противника», — резюмировал командующий ВДВ.

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