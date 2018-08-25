Ещё
Комплекты сверхновых средств защиты «Ратник-3» направят в ВДВ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Комплекты сверхновых средств защиты «Ратник-3» направят в ВДВ 

Свободная пресса 1 час назад
Андрей Сердюков — командующий ВДВ РФ — считает, что комплекты сверхновых средств защиты «Ратник-3», которые сейчас разрабатываются на базе «Ратника», в первую очередь поступят в десантные войска.
По его словам, переоснащение ВДВ сверхновыми средствами защиты «Ратник» уже завершено, передаёт ТАСС.
«Эта система защиты развивается, разрабатывается «Ратник-3». Я думаю, что в первую очередь он поступит в ВДВ, будем осваивать новую систему. Уверен, эта система будет лучшей в мире», — заявил Сердюков на информационной площадке форума «Армия-2018».
Кроме того, он подчеркнул, что развитие вертолётной техники — одно из важных направлений для ВДВ.
«Это должны быть новые эффективные транспортно-боевые машины, которые позволят десантникам выполнять задачи, в том числе в тылу противника», — резюмировал командующий ВДВ.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что «Ростех» приступил к созданию новой модификации мощнейшего в мире турбовинтового двигателя НК-12 для стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.
Новейшее оружие России: В РФ создадут гиперзвуковой «летательный аппарат» большой дальности «Анчар-РВ»
Свободная пресса: последние новости
СМИ пристыдили состояние ВМС Германии Изгнанные "Белые каски" травят Сирию от имени Асада и России В Кремле не знают о падении в море российской ракеты с ядерной установкой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились страшные подробности насилия Хачатуряна172
Его называют главным вором России218
Поклонская сменила имидж и показала мужа13
Поклонская сменила имидж и показала мужа24
Оружие «Прометея»: обороноспособность РФ усилится112
Видео
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
01:37
Миссию ОБСЕ пустили к экипажу «Механика Погодина»
В мире Другое
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
05:35
«Циничные провокации»: Россия не советует США бить по Сирии
В мире Статьи
06:07
Заходи дорогая, гостем будешь: что увидела Меркель в бинокль
Кавказ Статьи
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
00:50
Солдаты послушали Порошенко и упали в обморок
Украина В мире
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
00:20
«Правозащитников нужно дифференцировать»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение