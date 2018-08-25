Ещё
8 тысяч новосибирцев взяли в руки оружие на «Армия-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

8 тысяч новосибирцев взяли в руки оружие на «Армия-2018» 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
На торжественном открытии мероприятия выступили представители командования 41 общевойсковой армии Центрального военного округа и власти Новосибирской области. Гости форума ознакомились с более чем 80 единицами современной военной техники, такой как бронированный автомобиль «Тайфун-К», новейшая самоходная установка «Нона-СВК», многоцелевые ударные вертолеты Ми-8 АМТШ-В «Терминатор», стратегический ракетный комплекс «Ярс» и многое другое.
Побывать в кабине самого большого грузового вертолета Ми-26Т, сесть за штурвал модифицированного танка Т-72 и подержать в руках боевой автомат –новосибирцы с детьми активно откликнулись на приглашение военных и посетили «Армия-2018» уже в первый день форума. По официальным данным Центрального военного округа, только 24 августа, в день открытия, форум «Армия-2018» посетили 8 тысяч жителей Новосибирской области.
Новосибирцы смогли подержать в руках образцы стрелкового оружия и экипировки военнослужащих Вооруженных Сил. На форуме также работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где желающие прошли предварительные тесты и подали заявки для вступления в ряды российской армии. На главной сцене для гостей выступил военный ансамбль и творческие коллективы области.
«Для нас важно, что в числе площадок проведения форума «Армия-2018» есть и Новосибирская область, — говорят организаторы. — Танки, бронетехника и ракетные установки, боевые вертолеты и самолеты — вся техника действующая, а не демонстрационная».
Международный военно-технический форум «Армия-2018» в Новосибирске продлится три дня. Торжественная церемония закрытия мероприятия состоится 26 августа. Фоторепортаж с форума «Армия-2018» можно посмотреть здесь.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Универсальные солдаты показали лучшее оружие на форуме «Армия-2018» Грязь, дым, вода и усталость: «Маршрут выживания» заработал в Новосибирске На 82-м году умерла первая жена Владимира Высоцкого Изольда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились страшные подробности насилия Хачатуряна172
Его называют главным вором России218
Поклонская сменила имидж и показала мужа13
Поклонская сменила имидж и показала мужа24
Оружие «Прометея»: обороноспособность РФ усилится112
Видео
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
01:37
Миссию ОБСЕ пустили к экипажу «Механика Погодина»
В мире Другое
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
05:35
«Циничные провокации»: Россия не советует США бить по Сирии
В мире Статьи
06:07
Заходи дорогая, гостем будешь: что увидела Меркель в бинокль
Кавказ Статьи
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
00:50
Солдаты послушали Порошенко и упали в обморок
Украина В мире
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
00:20
«Правозащитников нужно дифференцировать»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение