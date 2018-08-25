8 тысяч новосибирцев взяли в руки оружие на «Армия-2018»

На торжественном открытии мероприятия выступили представители командования 41 общевойсковой армии Центрального военного округа и власти Новосибирской области . Гости форума ознакомились с более чем 80 единицами современной военной техники, такой как бронированный автомобиль «Тайфун-К», новейшая самоходная установка «Нона-СВК», многоцелевые ударные вертолеты Ми-8 АМТШ-В «Терминатор», стратегический ракетный комплекс «Ярс» и многое другое.

Побывать в кабине самого большого грузового вертолета Ми-26Т, сесть за штурвал модифицированного танка Т-72 и подержать в руках боевой автомат –новосибирцы с детьми активно откликнулись на приглашение военных и посетили «Армия-2018» уже в первый день форума. По официальным данным Центрального военного округа, только 24 августа, в день открытия, форум «Армия-2018» посетили 8 тысяч жителей Новосибирской области.

Новосибирцы смогли подержать в руках образцы стрелкового оружия и экипировки военнослужащих Вооруженных Сил. На форуме также работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где желающие прошли предварительные тесты и подали заявки для вступления в ряды российской армии. На главной сцене для гостей выступил военный ансамбль и творческие коллективы области.

«Для нас важно, что в числе площадок проведения форума «Армия-2018» есть и Новосибирская область, — говорят организаторы. — Танки, бронетехника и ракетные установки, боевые вертолеты и самолеты — вся техника действующая, а не демонстрационная».