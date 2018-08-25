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Все выпускники военных вузов 2018 года, прибывшие в ЮВО, обеспечены служебным жильем
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Все выпускники военных вузов 2018 года, прибывшие в ЮВО, обеспечены служебным жильем 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. /ТАСС/. Все лейтенанты, выпускники военных вузов, прибывшие для прохождения военной службы в войска Южного военного округа (ЮВО) в нынешнем году, обеспечены служебным жильем. Об этом сообщает пресс— служба округа.
"Более тысячи выпускников военных вузов этого года, прибывших в подразделения Южного военного округа, обеспечены служебным жильем", — говорится в сообщении.
При этом командующий войсками ЮВО Александр Дворников обязал командиров воинских частей во взаимодействии с органами местного управления оперативно решить социальные проблемы лейтенантов — по трудоустройству членов семей, предоставлению мест для детей в образовательных учреждениях.
В пресс-службе уточнили, что всего в нынешнем году войска округа пополнят около 1800 молодых офицеров, в том числе более 130 выпускников военных академий.
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