Все выпускники военных вузов 2018 года, прибывшие в ЮВО, обеспечены служебным жильем

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. / ТАСС /. Все лейтенанты, выпускники военных вузов, прибывшие для прохождения военной службы в войска Южного военного округа (ЮВО) в нынешнем году, обеспечены служебным жильем. Об этом сообщает пресс— служба округа.

"Более тысячи выпускников военных вузов этого года, прибывших в подразделения Южного военного округа, обеспечены служебным жильем", — говорится в сообщении.

При этом командующий войсками ЮВО Александр Дворников обязал командиров воинских частей во взаимодействии с органами местного управления оперативно решить социальные проблемы лейтенантов — по трудоустройству членов семей, предоставлению мест для детей в образовательных учреждениях.

В пресс-службе уточнили, что всего в нынешнем году войска округа пополнят около 1800 молодых офицеров, в том числе более 130 выпускников военных академий.