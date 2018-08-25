Сирийская ПВО способна принять удар западной коалиции, заявил эксперт 

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Очередная инсценировка боевиками химической атаки в Сирии может повлечь за собой удар западной коалиции — сирийская система ПВО сегодня готова встретить такую атаку и минимизировать её последствия, заявил РИА Новости в субботу главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что по данным независимых источников террористы группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.
По его словам, западная коалиция во главе с США планирует использовать эту провокацию как предлог для нанесения удара по государственным объектам САР. Конашенков отметил, что с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец The Sullivans ("Салливанс") ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами «воздух — поверхность» AGM-158 JASSM.
"Нельзя исключать, что в ближайшее время может повториться сценарий апреля 2018 года. При этом находящиеся на сирийской территории силы российской ПВО обеспечивают безопасность российских военных объектов (Хмеймим и Тартус) и местонахождения наших военных советников и специалистов. Сирийская ПВО — вполне дееспособна и прикрывает важнейшие города и объекты на национальной территории. Это зоны её ответственности", — сказал Коротченко.
Эксперт подчеркнул, что помимо эсминца The Sullivans в новом ударе по Сирии могут задействовать американские многоцелевые атомные подлодки с крылатыми ракетами «Томагавк», которые сегодня находятся в Средиземном море, а также других прилегающих акваториях.
Отработанная схема
Коротченко подчеркнул, что провокации с участием террористов, за которыми следуют удары по объектам в САР, становится для Вашингтона одним из главных инструментов достижения внешнеполитических интересов в регионе, что серьезно подрывает процесс сирийского урегулирования.
"Мы имеем дело с уже отработанной США схемой, когда руками террористов устраивают провокации с химическим оружием, обосновывая этим свою агрессию против официального Дамаска. Всё это носит крайне деструктивный характер и направлено на подрыв политики мирного урегулирования, которую осуществляют в Сирии Россия, Турция и Иран", — сказал собеседник агентства.
США, Британия и Франция 14 апреля 2018 года нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов. Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.