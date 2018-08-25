Сирийская ПВО способна принять удар западной коалиции, заявил эксперт

По его словам, западная коалиция во главе с США планирует использовать эту провокацию как предлог для нанесения удара по государственным объектам САР. Конашенков отметил, что с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец The Sullivans ("Салливанс") ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами «воздух — поверхность» AGM-158 JASSM.

"Нельзя исключать, что в ближайшее время может повториться сценарий апреля 2018 года. При этом находящиеся на сирийской территории силы российской ПВО обеспечивают безопасность российских военных объектов (Хмеймим и Тартус) и местонахождения наших военных советников и специалистов. Сирийская ПВО — вполне дееспособна и прикрывает важнейшие города и объекты на национальной территории. Это зоны её ответственности", — сказал Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что помимо эсминца The Sullivans в новом ударе по Сирии могут задействовать американские многоцелевые атомные подлодки с крылатыми ракетами «Томагавк», которые сегодня находятся в Средиземном море, а также других прилегающих акваториях.

Отработанная схема

Коротченко подчеркнул, что провокации с участием террористов, за которыми следуют удары по объектам в САР, становится для Вашингтона одним из главных инструментов достижения внешнеполитических интересов в регионе, что серьезно подрывает процесс сирийского урегулирования.

"Мы имеем дело с уже отработанной США схемой, когда руками террористов устраивают провокации с химическим оружием, обосновывая этим свою агрессию против официального Дамаска. Всё это носит крайне деструктивный характер и направлено на подрыв политики мирного урегулирования, которую осуществляют в Сирии Россия, Турция Иран ", — сказал собеседник агентства.