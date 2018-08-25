Ещё
На строительство военных городков потратят 119 миллиардов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На строительство военных городков потратят 119 миллиардов рублей 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: Российская Газета
В будущем году на развитие военной инфраструктуры будет потрачено 119 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, присутствовавший на церемонии приведения к присяге курсантов первого курса Военно— медицинской академии в Санкт-Петербурге.
"У нас большое количество планов, — заявил Тимур Иванов. — На программу капитального строительства и развития инфраструктуры в рамках государственной программы вооружения на 2018 — 2027 годы заложен 1 триллион рублей. В первую очередь эти денежные средства предназначены на синхронизацию поставок вооружения, военной техники и строительство соответствующей необходимой инфраструктуры под указанную технику. В этом году на эти цели заложено 117 млрд, в следующем году порядка 119 млрд рублей, в рамках этого бюджета мы осуществляем нашу деятельность".
Заместитель министра сообщил также, что военное ведомство планирует модернизацию исторических корпусов Военно— медицинской академии в городе на Неве.
"По Военно-медицинской академии мы постоянно занимаемся развитием: академия будет дополнительно дооснащаться многопрофильная клиника, которая уже работает полноценно, но на территории академии существуют и исторические здания, которые также подлежат реставрации и переоснащению", — сказал агентству ТАСС Иванов, отметив, что Минобороны уделяет особое внимание корпусам, являющимся объектами исторического и архитектурного наследия Петербурга.
Также он рассказал, что в 2020 году планируется завершить создание военной инфраструктуры для перевода Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск. По его словам, в рамках поездки министра обороны России Сергея Шойгу в Дагестан принято решение о строительстве жилья для нужд военнослужащих Каспийской флотилии, включая всю необходимую социальную инфраструктуру.
"Это касается и детских садов, и школ, и поликлиник, которые обеспечивают в рамках автономности необходимый комфорт для проживания военнослужащих, — пояснил Тимур Иванов. — План работ у нас на три года — 2018, 2019 и 2020 — с учетом всей инфраструктуры, которую планируется создать для обеспечения Каспийской флотилии, но решение боевых задач начнется уже в конце этого года".
Он особо подчеркнул, что завершение первого этапа создания инфраструктуры, который завершится в 2018 году, позволит перебазировать более половины боевых судов флотилии.
Российская Газета: последние новости
Боевые фрегаты Черноморского флота войдут в Средиземное море Под Ростовом на полигоне Кадамовский военные устроят "море огня" Легкий танк-трансформер: российский "Спрут" станет многовариантным
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились страшные подробности насилия Хачатуряна122
Его называют главным вором России195
Сообщения в WhatsApp станут платными33
Кадыров ответил на запрет въезда в Москву608
Звезду Первого канала увезли в больницу со съемок45
Видео
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
01:37
Миссию ОБСЕ пустили к экипажу «Механика Погодина»
В мире Другое
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
05:35
«Циничные провокации»: Россия не советует США бить по Сирии
В мире Статьи
06:07
Заходи дорогая, гостем будешь: что увидела Меркель в бинокль
Кавказ Статьи
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
00:50
Солдаты послушали Порошенко и упали в обморок
Украина В мире
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
00:20
«Правозащитников нужно дифференцировать»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение