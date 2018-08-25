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Командующий ВДВ: новое снаряжение «Ратник-3» направят в первую очередь в десантные войска
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Командующий ВДВ: новое снаряжение «Ратник-3» направят в первую очередь в десантные войска 

ТАСС 49 минут назад
КУБИНКА, 25 августа. /ТАСС/. Комплекты сверхновых средств защиты «Ратник-3», которые сейчас разрабатываются на базе «Ратника», в первую очередь поступят в ВДВ, считает командующий ВДВ Андрей Сердюков.
"В этом году завершено переоснащение ВДВ сверхновыми средствами защиты «Ратник». Эта система защиты развивается, разрабатывается «Ратник-3». Я думаю, что в первую очередь он поступит в ВДВ, будем осваивать новую систему. Уверен, эта система будет лучшей в мире", — сказал Сердюков на информационной площадке форума «Армия-2018».
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