Командующий ВДВ: новое снаряжение «Ратник-3» направят в первую очередь в десантные войска

КУБИНКА , 25 августа. / ТАСС /. Комплекты сверхновых средств защиты «Ратник-3», которые сейчас разрабатываются на базе «Ратника», в первую очередь поступят в ВДВ, считает командующий ВДВ Андрей Сердюков

"В этом году завершено переоснащение ВДВ сверхновыми средствами защиты «Ратник». Эта система защиты развивается, разрабатывается «Ратник-3». Я думаю, что в первую очередь он поступит в ВДВ, будем осваивать новую систему. Уверен, эта система будет лучшей в мире", — сказал Сердюков на информационной площадке форума «Армия-2018».