Все соединения и воинские части ВДВ получили боевую экипировку «Ратник»

Об этом заявил командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков на одной из информационных площадок Международного военно-технического форума «Армия-2018».

В текущем году завершено оснащение всех подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) средствами защиты «Ратник», заявил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков на одной из информационных площадок Международного военно-технического форума «Армия-2018».

Командующий ВДВ отметил, что комплекты сверхновых средств защиты «Ратник-3», которые разрабатываются на базе «Ратника», в первую очередь поступят в войска для освоения их на практике.

Также в рамках форума было проведено два круглых стола с представителями оборонно-промышленного комплекса, учеными, представителями НИИ по вопросам создания техники в интересах ВДВ.

ВДВ были представлены на форуме «Армия-2018» тремя выставочными зонами — динамической, статистической и выставочной.