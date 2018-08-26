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Все соединения и воинские части ВДВ получили боевую экипировку «Ратник»
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Все соединения и воинские части ВДВ получили боевую экипировку «Ратник» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Об этом заявил командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков на одной из информационных площадок Международного военно-технического форума «Армия-2018».
В текущем году завершено оснащение всех подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) средствами защиты «Ратник», заявил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков на одной из информационных площадок Международного военно-технического форума «Армия-2018».
Командующий ВДВ отметил, что комплекты сверхновых средств защиты «Ратник-3», которые разрабатываются на базе «Ратника», в первую очередь поступят в войска для освоения их на практике.
Также в рамках форума было проведено два круглых стола с представителями оборонно-промышленного комплекса, учеными, представителями НИИ по вопросам создания техники в интересах ВДВ.
ВДВ были представлены на форуме «Армия-2018» тремя выставочными зонами — динамической, статистической и выставочной.
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