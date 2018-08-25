Командующий ВДВ рассказал о боевых возможностях электронных систем «Андромеда» и «Полет-К»

По словам генерал-полковника Сердюкова, перевооружение на новые комплексы прошло практически во всех боевых подразделениях и частях Воздушно-десантных войск.

Практически все подразделения ВДВ России перевооружены на новую систему управления «Андромеда-Д». Об этом «Звезде» рассказал командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков . Также он сообщил о применении в войсках системы «Полет-К».

«В ВДВ принята на вооружение система тактического звена управления «Полет-К». Эта система позволяет десантникам после приземления видеть свое подразделение на электронной карте и принимать решение для эффективного применения на поле боя. Дальнейшее развитие этой системы — «Андромеда-Д». Она позволяет более эффективно применять воздушно-десантные соединения. Сегодня она активно осваивается в войсках. На «Андромеду» сегодня перевооружены практически все боевые подразделения и части ВДВ», — заявил Сердюков в выездной студии «Звезды» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».

Также генерал Сердюков сообщил, что в 2018 году полностью завершилось переоснащение Воздушно-десантных войск на новую экипировку «Ратник».