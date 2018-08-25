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Командующий ВДВ рассказал о боевых возможностях электронных систем «Андромеда» и «Полет-К»
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Командующий ВДВ рассказал о боевых возможностях электронных систем «Андромеда» и «Полет-К» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам генерал-полковника Сердюкова, перевооружение на новые комплексы прошло практически во всех боевых подразделениях и частях Воздушно-десантных войск.
Практически все подразделения ВДВ России перевооружены на новую систему управления «Андромеда-Д». Об этом «Звезде» рассказал командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков. Также он сообщил о применении в войсках системы «Полет-К».
«В ВДВ принята на вооружение система тактического звена управления «Полет-К». Эта система позволяет десантникам после приземления видеть свое подразделение на электронной карте и принимать решение для эффективного применения на поле боя. Дальнейшее развитие этой системы — «Андромеда-Д». Она позволяет более эффективно применять воздушно-десантные соединения. Сегодня она активно осваивается в войсках. На «Андромеду» сегодня перевооружены практически все боевые подразделения и части ВДВ», — заявил Сердюков в выездной студии «Звезды» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».
Также генерал Сердюков сообщил, что в 2018 году полностью завершилось переоснащение Воздушно-десантных войск на новую экипировку «Ратник».
Кроме того, командующий ВДВ рассказал о боевом опыте российских десантников в Сирии.
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