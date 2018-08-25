Создание инфраструктуры Каспийской флотилии в Дагестане планируют завершить в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 25 августа. / ТАСС /. Возведение инфраструктуры для перевода Каспийской военной флотилии в Дагестан планируется завершить в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС в субботу замминистра обороны РФ Тимур Иванов, присутствовавший на церемонии приведения к присяге курсантов, поступивших на первый курс Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

"В рамках поездки Сергея Кужугетовича [ Шойгу в Дагестан] принято решение о строительстве жилья для нужд военнослужащих [Каспийской флотилии], включая всю необходимую социальную инфраструктуру. Это касается и детских садов, и школ, и поликлиник, которые обеспечивают в рамках автономности необходимый комфорт для проживания военнослужащих. План [работ] у нас на три года — 2018, 2019 и 2020 — с учетом всей инфраструктуры, которую планируется создать для обеспечения Каспийской флотилии, но решение боевых задач начнется уже в конце этого года", — сказал Иванов.

Он также еще раз подчеркнул, что завершение первого этапа создания инфраструктуры, который завершится в 2018 году, позволит перебазировать более половины боевых судов флотилии. «У нас в этому году завершается первый этап [создания инфраструктуры], это позволит перебазировать почти 60% боевого состава военных судов», — сказал замминистра обороны.