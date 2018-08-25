Командующий ВДВ рассказал о боевом опыте российских десантников в Сирии

Российские военнослужащие провели десантирование сотен грузовых платформ в труднодоступные районы Сирийской арабской республики

Более 400 грузовых платформ десантировали военнослужащие ВДВ России в Сирии. Об этом «Звезде» рассказал командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков

«Мы имеем боевой опыт по десантированию различных грузов в Сирийской арабской республике. Было десантировано более 400 платформ с боеприпасами, медикаментами и продовольствием в труднодоступные районы», — заявил Сердюков в выездной студии «Звезды» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».

Сердюков уточнил, что российские десантники осуществляли операции по доставке грузов парашютным способом не только в интересах сирийских военных, но и для местного населения.