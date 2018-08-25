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Командующий ВДВ рассказал об особенностях службы женщин в десанте
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Командующий ВДВ рассказал об особенностях службы женщин в десанте 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Возрос конкурс среди девушек на поступление в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.
Ряд военных специальностей в Воздушно-десантных войсках лучше осваивают военнослужащие женщины. Об этом «Звезде» рассказал командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков.
«Есть различные военные специальности, в том числе в Воздушно-десантных войсках, которые лучше осваивают военнослужащие женщины. Это связистки, переводчики, укладчицы парашютов», — заявил Сердюков в выездной студии «Звезды» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».
Также Сердюков рассказал, что в последнее время вырос конкурс на поступление в Рязанское высшее воздушно-десантное училище среди абитуриентов-девушек.
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