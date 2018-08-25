От невидимого беспилотника до зенитного комплекса: под Екатеринбургом открыли выставку «Армия-2018»

Сегодня под Екатеринбургом в 11:00 на полигоне Свердловский открылась экспозиция форума «Армия-2018». Здесь находится огромное количество военной техники.

В Центральном военном округе обещали показать всю номенклатуру бронетехники, которая стоит в штате округа, новые образцы ракетно-артиллерийского вооружения, а также не имеющую аналогов за рубежом технику связи и радиоэлектронной борьбы. Посетителям разрешают пострелять из оружия времён Великой Отечественной — в том числе из трехлинейной винтовки Мосина, и настоящие представления тут разворачивают танковые и мотострелковые подразделения. Кроме того, с вертолётов сегодня прыгнут парашютисты.

Добраться сюда можно бесплатно — автобусы доставят посетителей до полигона и обратно. Отправляться транспорт будет каждый час от штаба ЦВО, ТЦ «Академический» и ТЦ «Дирижабль».

И немного фото с самого открытия выставки: