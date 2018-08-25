Танкисты разрезали яблоко ножом, прикрепленным к стволу Т-72, на форуме «Армия» на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ , 25 августа. / ТАСС /. Уральские танкисты разрезали яблоко ножом, прикрепленным к стволу Т-72Б, во время показательных выступлений на форуме «Армия-2018», который открылся в субботу на полигоне Свердловский под Екатеринбургом. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Экипаж боевой машины мотострелкового соединения показал мастерство управления танком, разрезав яблоко пополам стволом многотонной машины, к которому был прикреплен штык-нож. Затем на ствол Т-72Б закрепили маркер, которым экипаж написал наименование полка на холсте, помещенном на высоте 2 м", — сказали в пресс-службе.

"Форум «Армия» позволяет показать современный облик нашей армии, сделать ее более открытой для общества. Здесь представлены новейшие образцы вооружения и техники, а в ходе динамического показа будут разыграны тактические эпизоды с боевой стрельбой. Посетители смогут убедиться в высокой надежности российского оружия, которое не раз доказывало свою эффективность в последних войнах и вооруженных конфликтах, в том числе в Сирийской Арабской Республике ", — сказал командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин

На международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в Екатеринбурге представлено около 200 единиц военной техники. Например, комплексы радиоэлектронной борьбы семейства «Красуха», «Мурманск», «Борисоглебск», беспилотные летательные аппараты «Орлан», «Форпост», танки Т-72Б, Т-80, бронетранспортер БТР-82А, а также ракетные системы залпового огня «Град», вертолеты Ми-8 и Ми-24.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа, площадки в других регионах начали работу 24 августа.