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В России разрабатывают катер со складными подводными крыльями
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В России разрабатывают катер со складными подводными крыльями 

RT на русском 1 час назад
В России ведётся работа по созданию катера с автоматически складывающимися подводными крыльями, сообщил исполнительный директор научно-производственного предприятия «Радар ммс» Иван Анцев.
«Мы сейчас активно ведём работы и в области складывающихся подводных крыльев — чтобы такой катер смог беспрепятственно подходить к берегу, автоматически убирая крыло на определённой глубине. У нас уже есть соответствующие наработки», — рассказал он ТАСС в ходе международного форума «Армия-2018».
Ранее стало известно, что Военно-морской флот России прорабатывает вопрос о создании ядерной энергетической установки для авианосца нового поколения.
RT на русском: последние новости
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