МО РФ: в Сирии готовят очередную инсценировку «применения химоружия» сирийскими войсками 

ТАСС: последние новости

Форум "Армия-2018" с пятницы начнет работать в открытом режиме

Фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" пополнят соединение ВМФ в Средиземном море

На Северном флоте замаскировали объекты на площади в 20 квадратных километров