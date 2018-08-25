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МО РФ: в Сирии готовят очередную инсценировку «применения химоружия» сирийскими войсками
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МО РФ: в Сирии готовят очередную инсценировку «применения химоружия» сирийскими войсками 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Террористическая организация "Джебхат Ан-Нусра" готовит провокацию с якобы «применением химоружия» сирийским правительственными войсками против мирного населения Сирии. Об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"По информации, подтвержденной одновременно несколькими независимыми источниками, действующая террористическая группировка «Хайат Тахрир Аш-Шам» ("Джабхат Ан-Нусра", запрещена в РФ) осуществляет подготовку очередной провокации «применения химоружия» сирийскими правительственными силами против мирного населения провинции Идлиб", — сказал Конашенков.
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