МО РФ: в Сирии готовят очередную инсценировку «применения химоружия» сирийскими войсками 

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Террористическая организация "Джебхат Ан-Нусра" готовит провокацию с якобы «применением химоружия» сирийским правительственными войсками против мирного населения Сирии. Об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"По информации, подтвержденной одновременно несколькими независимыми источниками, действующая террористическая группировка «Хайат Тахрир Аш-Шам» ("Джабхат Ан-Нусра", запрещена в РФ) осуществляет подготовку очередной провокации «применения химоружия» сирийскими правительственными силами против мирного населения провинции Идлиб", — сказал Конашенков.