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Около 1 тыс. новобранцев прибыли в российскую военную базу ЮВО в Абхазии в рамках призыва «Весна-2018»
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Около 1 тыс. новобранцев прибыли в российскую военную базу ЮВО в Абхазии в рамках призыва «Весна-2018» 

ТК «Звезда» 15 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Около 25% личного состава прошли подготовку в школах ДОСААФ России и имеют военно-учетные специальности.
В рамках весенней призывной кампании 2018 года в российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии завершено комплектование подразделений соединения личным составом.
С начала июля на смену военнослужащим, уволенным в запас, прибыли около 1 тыс. новобранцев, в их числе свыше 150 Кубанских казаков.
Призыв молодых людей на военную службу осуществлялся различными военными комиссариатами, в их числе военкоматы Саратовской, Свердловской, Ростовской и Астраханской областей, а также Краснодарского края и Республики Адыгея.
По прибытию в базу новобранцы прошли курс общевойсковой подготовки и были приведены к военной присяге. Все военнослужащие прошли медицинское освидетельствование, сдали тесты на профессиональную и психологическую пригодность.
Около 25% личного состава прошли подготовку в школах ДОСААФ России и имеют военно-учетные специальности, среди которых водители автомобилей категории «С», «D», «Е», автомобильных пневмоколесных кранов, а также топливо-заправочных средств.
Кроме того, в числе новичков базы около 300 младших военных специалистов, прошедших 3-месячную подготовку в учебных центрах Минобороны РФ, более, чем по 40 военно-учетным специальностям, — наводчики-операторы современных танков Т-72Б3, специалисты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и «Стрела-10».
По итогам плановой замены военнослужащих по призыву численность личного состава соединения не изменилась.
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