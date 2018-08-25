Около 1 тыс. новобранцев прибыли в российскую военную базу ЮВО в Абхазии в рамках призыва «Весна-2018»

Около 25% личного состава прошли подготовку в школах ДОСААФ России и имеют военно-учетные специальности.

В рамках весенней призывной кампании 2018 года в российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии завершено комплектование подразделений соединения личным составом.

С начала июля на смену военнослужащим, уволенным в запас, прибыли около 1 тыс. новобранцев, в их числе свыше 150 Кубанских казаков.

Республики Адыгея. Призыв молодых людей на военную службу осуществлялся различными военными комиссариатами, в их числе военкоматы Саратовской, Свердловской, Ростовской и Астраханской областей, а также Краснодарского края

По прибытию в базу новобранцы прошли курс общевойсковой подготовки и были приведены к военной присяге. Все военнослужащие прошли медицинское освидетельствование, сдали тесты на профессиональную и психологическую пригодность.

Около 25% личного состава прошли подготовку в школах ДОСААФ России и имеют военно-учетные специальности, среди которых водители автомобилей категории «С», «D», «Е», автомобильных пневмоколесных кранов, а также топливо-заправочных средств.

Кроме того, в числе новичков базы около 300 младших военных специалистов, прошедших 3-месячную подготовку в учебных центрах Минобороны РФ , более, чем по 40 военно-учетным специальностям, — наводчики-операторы современных танков Т-72Б3, специалисты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и «Стрела-10».

По итогам плановой замены военнослужащих по призыву численность личного состава соединения не изменилась.