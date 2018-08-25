Под Ростовом военные показали секретную технику РЭБ в действии

— Показатель оснащенности войск Южного военного округа новейшими видами вооружения приближается к 65 процентной отметке и является самым высоким среди военных округов, — заявил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников

Особое впечатление на посетителей форума произвели возможности отечественных систем РЭБ. К примеру, стоило оказаться на полигоне, как на телефоны ростовчан, вне зависимости от оператора связи, стали приходить смс-сообщения «На форуме представлена уникальная техника радиоэлектронной борьбы, не имеющая аналогов в мире!».

Массовая рассылка смс — это одна из способностей комплекса РБ-341В «Леер-3». Однако его главной задачей является подавление мобильной связи 3G и 4G, ведение разведки путем определения точек излучения аппаратов в сетях GSM, передача данных артиллерийским расчетам для нанесения огневого удара. Кстати, впервые «Леер-3» был показан широкой публике в 2015 году на выставке «День инноваций Южного военного округа».

Подобные возможности только в более широком диапазоне имеет комплекс РЭБ «Красуха-СБ», которая способная оставить без связи самолеты и корабли противника.

Посетители форума, прежде всего вездесущие мальчишки, также могли увидеть модернизированные танки Т-90А и Т-72Б3М. Сопровождавшие технику офицеры рассказывали о том, чем новые машины отличаются от бронетехники прежних поколений.

— После модернизации на Т-72 появился панорамный прицел командира, автоматическая КПП, двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, и информационная система управления шасси. Установленная динамическая защита «Реликт» и прицел наводчика «Сосна», а также новая 125-мм пушка, радиостанция и система пожаротушения, — рассказали в пресс-службе ЮВО.

Зрителей также удивил динамический показ возможностей отечественной техники. На поле боя сошлись все танки Т-72, БМП-3, вертолеты «Аллигатор» и «Ночной охотник», штурмовики Су-25М, бомбардировщики Су-24, истребители Су-30СМ и Су-34.

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