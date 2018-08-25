Около 30 образцов авиационной техники ВКС и ВМФ представлено на аэродроме Центральная Угловая в рамках форума «Армия-2018» в Приморье

За два дня работы форума аэродром Центральная Угловая посетили более 4 тысяч гостей.

На аэродроме Центральная Угловая в пригороде Владивостока продолжается выставка авиационной техники ВКС, морской авиации Тихоокеанского флота и летательных аппаратов ДОСААФ в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Восточном военном округе.

Вниманию посетителей представлены современные истребители Су-35С, Су-30М2, высотные истребители-перехватчики МиГ-31, многофункциональные фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, противолодочный самолёт ИЛ-38Н, вертолёты Ми-8АМТШ, Ка-52, палубный вертолёт Ка-27 и корабельный транспортно-боевой вертолёт Ка-29, самолёты и вертолёты ДОСААФ.

На аэродроме также развернуты пусковые установки комплекса ПВО С-400 и новейшие радиолокационные комплексы, образцы пусковых установок объектового ПВО — всего порядка 30 самолётов, вертолётов и боевых машин, аэродромная спецтехника.

Посетители этой площадки форума «Армия-2018» получили возможность не только осмотреть авиационную технику, посидеть за штурвалом некоторых боевых самолётов и вертолётов, но и отведать солдатской каши и чая, приготовленных здесь же военными поварами на полевых кухнях.

За два дня работы форума аэродром Центральная Угловая посетили более 4 тысяч гостей.