Военные на учениях в Амурской области поставили дымовую завесу на 300 га

ХАБАРОВСК , 25 августа. / ТАСС /. Войска радиационной, химической и биологической защиты на учениях в Амурской области скрыли от условного противника крупный транспортный узел, поставив дымовую завесу над территорией площадью около 300 гектаров. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.

"С наветренной стороны специальные машины ТДА-2К поставили дымовую завесу на территории около 300 га, что приравнивается к территории более 420 футбольных полей. Завеса скрыла перегрузку техники на крупном транспортном узле и другие критически важные объекты, чем не позволила нанести точный удар в ходе авиационного налета условного противника", — говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Учения проводились в рамках внезапной проверки боеготовности войск округа.