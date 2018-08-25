Военные на учениях в Амурской области поставили дымовую завесу на 300 га 

ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Войска радиационной, химической и биологической защиты на учениях в Амурской области скрыли от условного противника крупный транспортный узел, поставив дымовую завесу над территорией площадью около 300 гектаров. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.
"С наветренной стороны специальные машины ТДА-2К поставили дымовую завесу на территории около 300 га, что приравнивается к территории более 420 футбольных полей. Завеса скрыла перегрузку техники на крупном транспортном узле и другие критически важные объекты, чем не позволила нанести точный удар в ходе авиационного налета условного противника", — говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.
Учения проводились в рамках внезапной проверки боеготовности войск округа.
Внезапная проверка боеготовности в войсках Центрального и Восточного военного округов, а также в соединениях ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации проводится с 20 по 25 августа по решению президента РФ Владимира Путина в преддверии масштабных учений «Восток-2018».