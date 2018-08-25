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Замминистра обороны проверил готовность МТО в Забайкалье
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Замминистра обороны проверил готовность МТО в Забайкалье 

РИА Новости 47 минут назад
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков проверил готовность соединений и частей материально-технического обеспечения (МТО) к проведению маневров «Восток-2018» на полигоне Цугол в Забайкальском крае, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства РФ.
"В рамках специальных учений, проходящих в Восточном военном округе, заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков проверил готовность соединений и частей материально технического обеспечения, развернутых на полигоне Цугол в Забайкальском крае, к проведению маневров «Восток-2018» ", — говорится в сообщении.
Сообщается, что в ходе проведения учений бригада МТО отработала сооружение стационарных и временных позиций, маскировку вооружения и военной техники, развертывание полевого банно-прачечного пункта, полевого хлебозавода, пунктов питания личного состава, складов вооружения, боеприпасов и ГСМ (горюче-смазочных материалов), а также район массовой заправки техники горючим.
"Войска и силы МТО округа на специальных учениях действовали слаженно, уверенно и надежно. Я уверен в том, что они выполнят поставленные перед ними задачи в ходе маневров «Восток-2018», — приводятся в сообщении слова Булгакова.
Согласно сообщению, группировка сил и средств МТО на полигоне Цугол предназначена для обеспечения действия войск при подготовке и ведении обороны соединений и частей Восточного военного округа во время маневров «Восток-2018».
Отмечается, что на полигоне развернут комплексный район восстановления техники, обеспечивающий своевременную эвакуацию и ремонт вооружения, получившего повреждения в ходе ведения боевых действий. В районе действуют четыре ремонтно-восстановительных батальона, автомобильный батальон многоосных тяжелых колесных тягачей и выездные ремонтные бригады предприятий промышленности.
Специальные учения МТО прошли в Восточном военном округе в период с 20 по 25 августа 2018. В учении были задействованы около 36 тысяч человек личного состава и до 3,4 тысячи единиц вооружения и военной техники.
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