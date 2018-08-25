Мотострелковая бригада под Хабаровском в рамках внезапной проверки провела ночные стрельбы

ХАБАРОВСК , 25 августа. / ТАСС /. Около 3 тыс. человек приняли участие в ночных учениях мотострелковой бригады в Хабаровском крае в рамках внезапной проверки боеготовности в Центральном и Восточном военных округах. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

"В ходе учения на полигоне под Хабаровском мотострелки отработали задачи по оборудованию ложных позиций, ведению маневренной обороны, вводу в бой резервных подразделений и другие вводные, выполнили упражнения контрольных стрельб в ночных условиях из вооружения танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, реактивных систем залпового огня «Град», самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», зенитных самоходных установок «Шилка», стрелкового вооружения", — говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Отмечается, что к учениям привлекли более 500 единиц вооружения и военной техники.