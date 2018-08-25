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Мотострелковая бригада под Хабаровском в рамках внезапной проверки провела ночные стрельбы
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Мотострелковая бригада под Хабаровском в рамках внезапной проверки провела ночные стрельбы 

ТАСС 1 час назад
ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Около 3 тыс. человек приняли участие в ночных учениях мотострелковой бригады в Хабаровском крае в рамках внезапной проверки боеготовности в Центральном и Восточном военных округах. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
"В ходе учения на полигоне под Хабаровском мотострелки отработали задачи по оборудованию ложных позиций, ведению маневренной обороны, вводу в бой резервных подразделений и другие вводные, выполнили упражнения контрольных стрельб в ночных условиях из вооружения танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, реактивных систем залпового огня «Град», самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», зенитных самоходных установок «Шилка», стрелкового вооружения", — говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.
Отмечается, что к учениям привлекли более 500 единиц вооружения и военной техники.
Внезапная проверка боеготовности в войсках Центрального и Восточного военного округов, а также в соединениях ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации проводится с 20 по 25 августа по решению президента РФ Владимира Путина в преддверии масштабных учений «Восток-2018».
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