«Не может оказать никакого давления»: в Госдуме назвали виртуальной мощь второго флота США

Он отметил, что российский флот оснащен новейшей техникой. Причем, в ближайшем будущем ему на вооружение поступят новые подводные и надводные корабли. Юрий Швыткин предложил Вашингтону успокоиться и заниматься внутренними делами.

«При этом их мощь носит такой виртуальный характер, потому что она не может оказать никакого давления, не может сказаться на возможном противодействии нашим военно-морским силам», — отметил Швыткин.