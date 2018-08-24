«Не может оказать никакого давления»: в Госдуме назвали виртуальной мощь второго флота США 

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин (ЕР) заявил РИА «Новости», что возрожденный для сдерживания России в Северной Атлантике второй флот США не сможет выполнять делегированные ему функции.
Он отметил, что российский флот оснащен новейшей техникой. Причем, в ближайшем будущем ему на вооружение поступят новые подводные и надводные корабли. Юрий Швыткин предложил Вашингтону успокоиться и заниматься внутренними делами.
«При этом их мощь носит такой виртуальный характер, потому что она не может оказать никакого давления, не может сказаться на возможном противодействии нашим военно-морским силам», — отметил Швыткин.
Ранее стало известно, что командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон сообщил о возрождении второго флота военно-морских сил для противодействия российскому влиянию в Северной Атлантике.