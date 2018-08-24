Апостроф: Новая армия. Какая техника прошла по Крещатику на День независимости

Военные парады нужны для того, чтобы демонстрировать государственную мощь. Руководство наших Вооруженных сил решило показать оружейные новинки на День независимости Украины . Благо, есть чем похвастать. Другое дело, что большинство из разработок еще не поступили в армию, и когда они появятся в наших частях — неизвестно. «Апостроф» сделал анализ образцов вооружений украинской армии, которая приняла участие на параде.

Вероятно, самой ожидаемой новинкой от украинского оборонпрома стала «Богдана» — самоходная гаубица, которая имеет уникальный калибр — 155 мм — раньше он никогда использовался ни в нашей армии, ни во времена СССР. Важный аспект: пушка полностью изготовлена на украинских предприятиях. Специальными боеприпасами она может поражать цели на расстоянии до 60 километров. Интересно и то, что до начала августа в интернете не было даже фотографий этого орудия, а журналисты гадали: какой же будет эта «Богдана». Только 10 августа известный военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец опубликовал первые фотографии. Теперь же первое артиллерийское орудие, сделанное по стандартам НАТО в Украине, приняло участие в военном параде. Впрочем, на данный момент к реальным боевым действиям она не готова.

«Нашим ответом Чемберлену», а точнее советской РСЗО «Град» стало создание украинской реактивной системы залпового огня «Верба». Состоящая из шасси КрАЗ-6322-010 и боевой части БМ-21 «Град» наша РСЗО имеет ряд качественных преимуществ. В частности, были разработаны современные системы навигации, которые сократили время для открытия огня по цели на незнакомой местности в четыре раза по сравнению с «Градом». Автоматизация «Вербы» достигла такого уровня, что экипажу можно будет работать в боевых условиях, не выходя из кабины: приехали, нажали несколько кнопок в кабине, поразили цели противника и уехали. Одна беда — в боевых частях эта техника до сих пор не появилась.

О завершении государственных испытаний нового РСЗО «Ольха» стало известно 25 апреля этого года после проведения ряда успешных пусков на полигоне в Херсонской области. Компоненты для производства «Ольхи» — отечественные, с новой системой управления, новым ракетным топливом и новой боевой частью. Комплекс разработан на основе советской РСЗО «Смерч», но превышает его показатели. В СМИ звучали официально неподтвержденные данные о способности «Ольхи» поражать цели на расстоянии 60-120 км, в то время как «Смерч» бьет до 90 километров.

«Ольха» как раз является эхом боевой необходимости, так как до войны вопроса о создании подобного оружия вообще не возникало. Ее создали за три года и начнут серийное изготовление до конца 2018 года. Думаю, именно «Ольха» будет одним из первых образцов, который начнет поступать в войска и действительно обеспечит качественное превосходство над противником, ведь это совершенно другое оружие по сравнению с тем арсеналом, который сегодня есть в украинской армии», — сказал «Апострофу» военный эксперт Сергей Згурец.

Еще одна интересная разработка — РСЗО «Гром-2» — мобильная пусковая установка с двумя ракетами типа «земля-земля» на шасси пятиосного грузового автомобиля, разработанная конструкторским бюро «Южное» в Днепре. Пока тоже в качестве макетного образца. По словам Згурца, на данный момент данный комплекс не имеет точного именования, поскольку раньше данный проект фигурировал под названием «Сапсан». «Фактически для иностранного заказчика говорится о комплексе „Гром-2“, а для украинской армии он будет иметь другое название. Даже если он будет называться „Сапсан“, это будет совершенно другой комплекс», — говорит эксперт.

Новый танк, который на параде участвовал в единственном экземпляре, Т-84-120 «Ятаган» — модернизированная версия танка Т-84У «Оплот», адаптированного к стандартам НАТО. Почему в единственном? Потому что процесс производства данных танков — только на старте. Когда его будут полноценно использовать в украинской армии — неизвестно. «Этот танк выполняет для руководства государства знаковую политическую функцию — это демонстрация, что мы способны обеспечить изготовление образцов техники под натовские калибры», — говорит «Апострофу» Сергей Згурец.

Нашлось место на параде в Киеве по случаю Дня независимости Украины и новому транспортному самолету Ан-178. Его первый полет случился еще в 2015 году, когда он с успехом участвовал на международной авиакосмической выставке Le Bourget во Франции. Следующий знаменательный вылет произошел в этом году — на выставке Farnborough в Великобритании . По мнению украинских авиационных специалистов, рынок сбыта самолета Ан-178 может составить около 800 самолетов в течение 10-12 лет.

Из новых разработок, которые приняли участие в параде, стоит выделить систему РЛС «Зоопарк-3» (1Л220УК) производства запорожского предприятия «Искра», а также комплекс управления артбатареей «Оболонь-А», разработанный Львовским госзаводом «Лорта». Интересный проект украинского производства — разведывательный акустический комплекс «Положение 2». Правда, если верить данным из Интернет, на данный момент они слабо представлены в украинской армии.

Не забыли военные и о других направлениях — в частности, о медицине. Речь идет о новом санитарном автомобиле «Богдан-2251», разработанном на основе китайского Great Wall Wingle 5.

Впрочем, до сих пор, большинство вооружения украинской армии представляют советские образцы техники. Хотя многие из них прошли серьезную модернизацию.