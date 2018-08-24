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Свыше 3 тыс. войсковых разведчиков ЗВО отработают ведение специальных мероприятий в тылу условного противника
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Свыше 3 тыс. войсковых разведчиков ЗВО отработают ведение специальных мероприятий в тылу условного противника 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие выполнят поиск и уничтожение целей, организуют засады, налёты, диверсии, пленение военнослужащих «противника», нарушат его коммуникации, систему связи и управления.
Более 3 тыс. военнослужащих подразделений войсковой разведки Западного военного округа (ЗВО) отработают ведение разведывательных действий и специальных мероприятий в тылу условного противника.
Войсковые разведчики осуществят выход в тыл «противника», выполнят поиск и уничтожение целей, организуют засады, налёты, диверсии, пленение военнослужащих «противника», нарушат его коммуникации, систему связи и управления.
Военнослужащие применят комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Элерон-3», станции ближней разведки СБР-3, радиолокационные, оптические, тепловизионные приборы разведки.
Также в дневное и ночное время пройдут боевые стрельбы из стрелкового оружия с применением ночных прицелов. Сборы с войсковыми разведчиками проходят на восьми полигонах в Московской, Ленинградской, Смоленской, Нижегородской, Воронежской и Калининградской областях.
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