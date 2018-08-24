В Кронштадте прошла торжественная церемония открытия Военно-технического форума «АРМИЯ-2018» Западного военного округа

По сценарию мероприятий после официальной части в различных эпизодах экипажами кораблей Балтийского флота, участвующими в Форуме, были продемонстрированы элементы боевой подготовки.

24 августа в Кронштадте прошла торжественная церемония открытия Военно-технического форума «Армия-2018» Западного военного округа.

В торжественном мероприятия Форума приняли участие заместитель главнокомандующего Военно-Морском Флотом вице-адмирал Александр Федотенков , командир Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота контр-адмирал Вячеслав Родионов, представители ветеранских и общественных организаций.

По сценарию мероприятий после официальной части в различных эпизодах экипажами кораблей Балтийского флота, участвующими в Форуме, были продемонстрированы элементы боевой подготовки — траление и подрыв плавающей мины, демонстрация огневой мощи кораблей и катеров, высадка морского десанта, «вальс буксиров» и другие элементы боевой подготовки.

В общей сложности в церемонии открытия Форума приняли участие около 20 кораблей, катеров и быстроходных лодок из состава Балтийской и Ленинградской военно-морских баз, а также порядка 1,5 тысячи военнослужащих Балтийского флота.

В течение трех дней в Кронштадте будут работать выставки вооружения и военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Военно-Морского Флота и Западного военного округа. Среди образцов — новейшие зенитно-ракетные комплексы, береговые противокорабельные ракетные комплексы, средства противовоздушной обороны, новейшие средства спасения, связи и специальное вооружение. Кроме того, гости Форума смогут посетить боевые корабли Балтийского флота и посмотреть выступления творческих коллективов.