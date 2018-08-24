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В ГД прокомментировали возрождение США второго флота для сдерживания России
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В ГД прокомментировали возрождение США второго флота для сдерживания России 

РИА Новости 34 минуты назад
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Второй флот ВМС США не может сдерживать РФ в Северной Атлантике, российский флот оснащен новейшей техникой, в ближайшее время поступят новые подводные и надводные корабли, заявил зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин (ЕР).
Ранее командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон, выступая на торжественной церемонии в пятницу на военно-морской базе в Норфолке (штат Виргиния), заявил, что в США возродили 2-й флот военно-морских сил, который призван сдерживать Россию в Северной Атлантике.
"Это не может являться фактором сдерживания, это может только являться подталкиванием к гонке вооружения, при этом сами США не хотят втягивать в гонку вооружения, и мы (не хотим. — Прим. ред.), безусловно", — сказал Швыткин РИА Новости.
Политик вместе с этим отметил, что подобные заявления и действия со стороны Вашингтона говорят о попытке лоббирования своего военно-промышленного комплекса.
"При этом (американская военная. — Прим. ред.) мощь носит такой виртуальный характер, потому что она не может оказать никакого давления, не может сказаться на возможном противодействии нашим военно-морским силам. Сегодня военно-морские силы у нас оснащены по последнему слову техники… При этом в ближайшее время поступит ряд кораблей как подводного, так и надводного флота… США нужно просто успокоиться и заниматься внутренними проблемами", — заключил депутат.
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