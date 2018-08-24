В ГД прокомментировали возрождение США второго флота для сдерживания России

Ранее командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон , выступая на торжественной церемонии в пятницу на военно-морской базе в Норфолке (штат Виргиния), заявил, что в США возродили 2-й флот военно-морских сил, который призван сдерживать Россию в Северной Атлантике.

"Это не может являться фактором сдерживания, это может только являться подталкиванием к гонке вооружения, при этом сами США не хотят втягивать в гонку вооружения, и мы (не хотим. — Прим. ред.), безусловно", — сказал Швыткин РИА Новости.

Политик вместе с этим отметил, что подобные заявления и действия со стороны Вашингтона говорят о попытке лоббирования своего военно-промышленного комплекса.

"При этом (американская военная. — Прим. ред.) мощь носит такой виртуальный характер, потому что она не может оказать никакого давления, не может сказаться на возможном противодействии нашим военно-морским силам. Сегодня военно-морские силы у нас оснащены по последнему слову техники… При этом в ближайшее время поступит ряд кораблей как подводного, так и надводного флота… США нужно просто успокоиться и заниматься внутренними проблемами", — заключил депутат.